Сергунина: 1,4 тыс. мероприятий прошло за три года в "Цифровом деловом пространстве"

192 тысяч человек поучаствовали в программах ЦДП за три года

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги трех лет работы "Цифрового делового пространства" (ЦДП). За это время, по ее словам, там состоялось порядка 1,4 тысячи мероприятий.

С момента открытия площадки ее посетили более 192 тысяч человек. На ЦДП регулярно проходят образовательные и деловые программы для горожан и бизнес-сообщества.

Со своей стороны глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что за три года площадка заслужила репутацию одного из самых популярных пространств Москвы для представителей высокотехнологичного сектора.

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