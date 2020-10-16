ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: 1,4 тыс. мероприятий прошло за три года в "Цифровом деловом пространстве"

11:21
  • пятница
  • 16 октября 2020

192 тысяч человек поучаствовали в программах ЦДП за три года

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги трех лет работы "Цифрового делового пространства" (ЦДП). За это время, по ее словам, там состоялось порядка 1,4 тысячи мероприятий.

С момента открытия площадки ее посетили более 192 тысяч человек. На ЦДП регулярно проходят образовательные и деловые программы для горожан и бизнес-сообщества.

Со своей стороны глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что за три года площадка заслужила репутацию одного из самых популярных пространств Москвы для представителей высокотехнологичного сектора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Общество предпринимателей
Общество предпринимателей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.