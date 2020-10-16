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Число выявленных за сутки случаев COVID-19 во Франции впервые превысило 30 тысяч

11:43
  • пятница
  • 16 октября 2020

Общее число заражений превысило 809 тысяч

Очередной антирекорд в ситуации с COVID-19 во Франции. Число выявленных за сутки случаев коронавируса впервые с начала пандемии превысило 30 тысяч. Показатель предыдущих 24 часов превышен сразу на 8 тысяч.
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По данным Французского агентства общественного здравоохранения, за минувшие сутки в стране зафиксирован 30 621 случай COVID-19. Общее число заражений в стране достигло 809 684. Скончались 88 пациентов, общее число жертв коронавируса во Франции составило 33 125.

По состоянию на 15 октября медики наблюдают 1586 вспышек коронавирусной инфекции в стране, 335 из которых приходится на дома престарелых. Госпитализировали за последнюю неделю более 6,5 тысяч человек, 1750 помещены в реанимацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение ввести с 17 октября в регионе Иль-де-Франс, где находится и Париж, комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 06:00 местного времени и продлится как минимум четыре недели. Кроме столичного региона, такой режим вводится в Гренобле, Лилле, Лионе, Тулузе, Экс-ан-Провансе, Марселе, Монпелье, Сент-Этьене и Руане, передает "Интерфакс".

Тем временем американский университет Джонса Хопкинса обнародовал последние данные по ситуации с коронавирусом в мире. Как подсчитали его эксперты, с начала пандемии COVID-19 к 8:00 16 октября по московскому времени зафиксировано 38 854 432 случая заражения коронавирусом. Жертвами коронавируса стали 1 097 359 человек.

На первом месте по числу заразившихся Соединенные Штаты - 7 979 709 инфицированных. США лидируют и по числу жертв пандемии - 217 692 летальных исхода. На втором месте – Индия: 7 307 097 заболевших и 111 266 смертельных случая. Немногим лучше ситуация в Бразилии - 5 169 386 заболевших и 152 460 умерших.

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