Ракова: качественный и безопасный учебный процесс - наш приоритет

Москвичам рассказали, как будут работать школы со следующей недели

В понедельник, 19 октября, часть московских школьников вернется за парты после каникул, а часть останется дома и продолжит учебу дистанционно. Власти города в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции приняли решение перевести учеников 6-11 классов на удаленное обучение. О том, какой эффект ожидают власти столицы от такой системы и каким образом будут организованы занятия, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Во-первых, мы видим, что при росте заболеваемости по городу доля детей от общего числа инфицированных снизилась, что не может нас не радовать. Но при этом общее количество заболевших детей, увы, пока растет. И при изучении структуры инфицированных детей бросается в глаза, что две трети составляют ученики 6–11-х классов и лишь 35% приходится на учеников с первого по пятый класс. Хотя в целом по Москве учеников младших классов даже больше, чем старшеклассников. Во многом больший процент заражения связан с тем, что у взрослых ребят более активная социальная жизнь, больше контактов, занятий вне дома. Все это говорит о том, что риск распространения инфекции среди старших классов гораздо выше. Во-вторых, что тоже немаловажно, старшие ребята спокойно могут находиться дома одни, родителям в гораздо меньшей степени нужно контролировать их распорядок дня. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники успешно адаптируются к дистанционному формату обучения", - объяснила она.

Ракова подчеркнула, что младшеклассники только привыкают к школьному распорядку и правилам, а потому им гораздо сложнее перестроиться на дистанционное обучение. Также родители не могут оставить их одних дома без присмотра и уйти на работу.

Заместитель мэра отметила, что благодаря принимаемым мерам по переводу части школьников на "удаленку", удалось практически вдвое уменьшить нагрузку на школы и тем самым обеспечить детям социальную дистанцию в учебных классах и коридорах и сократить контакты между учащимися. При этом в школах сохранят продленку и питание, также продуктовые наборы получат и ученики на "дистанционке".

Ракова добавила, что технически школы сейчас гораздо лучше подготовлены к удаленной работе, чем это было весной. "Еще раз подчеркну: качественный и безопасный учебный процесс — наш приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы максимально упростить работу учителям и жизнь родителям", - сказала она.

Во дворцах и центрах творчества все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, с 19 октября приостановлены на две недели, передает ТАСС.

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