Игры в грязи оказались полезными для детей

Ученые обнаружили взаимосвязь между грязью и развитием иммунитета

Исследователи из Университета Хельсинки в Финляндии установили, что детские игры на улице, в том числе в грязи, благотворно влияют на формирование иммунитета.

Ученые рекомендовали специально добавлять на игровые площадки лесную почву и растительность. Это поможет разнообразить микроорганизмы, с которыми контактирует ребенок, что впоследствии положительно скажется на метаболизме, регуляции иммунной системы и функциях мозга.

В ходе эксперимента исследователи понаблюдали за здоровьем 75 детей от 3 до 5 лет, часть из которых вывозили гулять в лес, некоторым на площадки добавили лесной дерн, а часть оставили в городе в привычной среде.

Оказалось, что у детей, которые контактировали с лесной почвой, в образцах крови стало значительно больше противовоспалительного белка IL-10, воздействующего на иммунорегуляцию и воспаление, передает издание Science Advances.

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