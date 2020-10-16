Писателя Стародубцева арестовали по делу о растлении девочки

Он проведет в СИЗО два месяца

Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева на два месяца. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили ТАСС в суде.

По версии следствия, в 2007 году Стародубцев надругался над 11-летней девочкой в сауне. По месту жительства арестованного провели обыск, пишет РЕН ТВ.

Источник kp.ru сообщил, что растлением несовершеннолетних писатель мог заниматься не один. "В социальных сетях они искали женщин, которые одни воспитывают дочек школьного возраста. Знакомились, начинали совместную жизнь и занимались растлением детей", - рассказал собеседник издания.

Стародубцев свою вину отрицает, утверждая, что его оклеветали.

Дмитрия Стародубцева называют одним из первых профессиональных рекламщиков в стране. Он основал Ассоциацию рекламных агентств России и запустил одну из первых систем дистанционных продаж товаров по каталогам. С 2002 года написал несколько книг, в том числе роман "В поисках оргазма".

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