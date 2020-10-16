В Брянской области частный дом провалился под землю

Что стало причиной ЧП?

ЧП в Брянской области. Этой ночью в поселке Вышков под землю ушел частный жилой дом. Инцидент произошел из-за провала грунта, передает "ТВ Центр".

Часть дома обрушилась в яму глубиной около семи метров. По предварительным данным, под завалами может находиться пожилая женщина. На месте работают спасатели. Три года назад аналогичная ситуация произошла в полукилометре от этого места. Тогда под землёй оказались несколько хозяйственных строений.

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