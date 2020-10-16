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В Москве мужчина не смог подняться в квартиру и умер в такси

12:59
  • пятница
  • 16 октября 2020

Ведется проверка

В Москве 35-летний мужчина весом 140 килограмм не смог вечером подняться к себе в квартиру, утром его тело обнаружили в автомобиле соседа-таксиста, где умерший решил переночевать.

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Покойный вместе с другом приехал вечером в квартиру, где проживал вдвоем с матерью. Однако подвыпившие мужчины еле передвигались, и тучный москвич не смог попасть домой. Тогда он попросил соседа-таксиста пустить переночевать в автомобиле. Мужчину уложили спать на сиденья и накрыли одеялом, утром его обнаружили без признаков жизни.

Отмечается, что ночью в машине не был включен двигатель, а одно из окон оставалось приоткрытым, что исключает отравление выхлопными газами. Мать погибшего отметила, что у него не было серьезных заболеваний, которые могли бы привести к смерти.

Полицейские начали проверку по факту смерти москвича, тело направлено на экспертизу. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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