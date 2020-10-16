Российские корабли с "Калибрами" начали маневры на Каспии

Флот поддержит авиация

Шесть российских кораблей, семь самолетов и свыше 400 военнослужащих участвуют в маневрах, которые стартовали в Каспийском море. Учения проходят севернее полуострова Апшерон. В Минобороны подчеркнули, что четыре ракетных корабля оснащены "Калибрами".

Носители крылатых ракет "Калибр" - это корабли "Дагестан", "Татарстан", а также малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг". Основная задача учений - развертывание сил для охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

В плане маневров - артиллерийские и ракетные стрельбы в море по воздушным и морским целям. Флот будет действовать совместно с авиацией Южного военного округа. Учения не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств, подчеркнули в военном ведомстве.

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