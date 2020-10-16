ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские корабли с "Калибрами" начали маневры на Каспии

12:15
  • пятница
  • 16 октября 2020

Флот поддержит авиация

Шесть российских кораблей, семь самолетов и свыше 400 военнослужащих участвуют в маневрах, которые стартовали в Каспийском море. Учения проходят севернее полуострова Апшерон. В Минобороны подчеркнули, что четыре ракетных корабля оснащены "Калибрами".
Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" по целям в Черном море

Носители крылатых ракет "Калибр" - это корабли "Дагестан", "Татарстан", а также малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг". Основная задача учений - развертывание сил для охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

В плане маневров - артиллерийские и ракетные стрельбы в море по воздушным и морским целям. Флот будет действовать совместно с авиацией Южного военного округа. Учения не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств, подчеркнули в военном ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск ракеты "Калибр"
Пуск ракеты "Калибр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.