Три украинских канала ждет внеплановая проверка

С чем она связана?

Деятельность трех украинских каналов оценит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Журналисты провинились тем, что показали кадры со встречи Владимира Путина с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Виктором Медведчуком.

В надзорном органе пояснили: у зрителей, которые посмотрели эфир, могло сложиться впечатление, что российский президент хорошо относится к Украине и хочет наладить отношения между нашими государствами. А этого допускать никак нельзя.

Напомним, Путин встретился с Медведчуком в Ново-Огарёве 6 октября. Обсуждали предоставление Киеву нашей вакцины от коронавируса и снятие санкций с промышленных предприятий.

А уже в минувшую среду глава государства разрешил поставки в Россию продукции трёх украинских заводов. Он подчеркнул, что это жест доброй воли и доказательство готовности Москвы к диалогу. От Киева ждут ответных шагов.

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