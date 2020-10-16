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На имущество Алексея Баталова наложили арест

12:45
  • пятница
  • 16 октября 2020

Его вдову и дочь признали потерпевшими

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в 2017 году. С тех пор его вдова и дочь, которая страдает ДЦП, борются за его квартиры. Недвижимость покойной звезды оказалась переписана на имя актрисы Наталии Дрожжиной, которая дружила с семьей Баталова.  
СК проверит сообщения о мошенничестве с наследством Баталова

Как пишет kp.ru, Гитану Леонтенко и ее дочь Марию признали потерпевшими по делу о мошенничестве. В деле пока нет подозреваемых.  

"Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест", - рассказали в Следственном комитете России. 

Не исключено, что подпись Баталова, стоящую под документом о передаче недвижимости, могли подделать. В скором времени родные актера получат результаты почерковедческой экспертизы.  

Напомним, что Баталов и Леонтенко прожили вместе 54 года. Артистка цирка стала его второй женой. В 1968 году Леонтенко родила от него дочь Марию, которая работает сценаристом и является членом Союза писателей и Союза кинематографистов России.   

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