На имущество Алексея Баталова наложили арест

Его вдову и дочь признали потерпевшими

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в 2017 году. С тех пор его вдова и дочь, которая страдает ДЦП, борются за его квартиры. Недвижимость покойной звезды оказалась переписана на имя актрисы Наталии Дрожжиной, которая дружила с семьей Баталова.

Как пишет kp.ru, Гитану Леонтенко и ее дочь Марию признали потерпевшими по делу о мошенничестве. В деле пока нет подозреваемых.

"Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест", - рассказали в Следственном комитете России.

Не исключено, что подпись Баталова, стоящую под документом о передаче недвижимости, могли подделать. В скором времени родные актера получат результаты почерковедческой экспертизы.

Напомним, что Баталов и Леонтенко прожили вместе 54 года. Артистка цирка стала его второй женой. В 1968 году Леонтенко родила от него дочь Марию, которая работает сценаристом и является членом Союза писателей и Союза кинематографистов России.

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