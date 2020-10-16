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Названа максимальная цена лекарства от коронавируса в России

12:46
  • пятница
  • 16 октября 2020

Предельную отпускную цену препарата снизили более чем на 50%

Федеральная антимонопольная служба определила максимальную цену лекарства против COVID-19 "Фавипиравир". Предельную отпускную цену препарата снизили более чем на 50%. Упаковка лекарства будет стоить максимум 5500 рублей - это без учета региональных надбавок.
Лекарство от коронавируса внесли в список жизненно необходимых препаратов

"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей", - говорится в сообщении ФАС.

В службе добавили, что в столице максимальная стоимость препарата в рознице с учетом надбавок может составить 6875 рублей за 50 таблеток, включая НДС. Сегодня в московских аптеках "Фавипиравир" можно приобрести за 11-16 тысяч рублей.

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