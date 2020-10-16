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Дочь Успенской добилась выписки из психиатрической клиники

13:55
  • пятница
  • 16 октября 2020

Она обратилась в суд

30-летняя Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, провела неделю в психиатрической клинике. 
Умер бывший муж Любови Успенской

"За эту неделю меня принудительно закармливали психотропными лекарствами, после чего у меня начались очередные осложнения, связанные с моими переломами", - рассказала Плаксина, которая несколько лет назад сломала челюсть при падении с велосипеда.  

По словам девушки, родители преследуют ее, чтобы помешать распоряжаться своей жизнью и своим имуществом. 

Из психиатрической клиники Татьяна Плаксина вышла, доказав суду, что не нуждается в лечении. 

"Она действительно пробыла в психушке неделю. По суду доказала, что не совсем ненормальная, и ее оттуда выписали", - сказал "СтарХиту" Алекс Бенхин, адвокат Любови Успенской. 

Напомним, что сейчас Татьяна Плаксина живет в США. Ранее она обвинила мать в психическом и физическом насилии. Звезда, в свою очередь, заявила, что у дочери есть проблемы с психикой.

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