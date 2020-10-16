Жителям Лондона из-за COVID-19 запретили ходить друг к другу в гости

Карантин ужесточается с субботы

Власти Великобритании перевели Лондон на второй уровень по трехступенчатой шкале ограничений, введенных из-за COVID-19. Карантинные меры ужесточаются с 17 октября. В минздраве отметили, что количество заражений в британской столице удваивается каждую неделю.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы не вводить более жесткие меры в дальнейшем... В консультациях с мэром и местными властями мы пришли к мнению о том, что Лондон должен быть помещен на уровень "высокий" (второй уровень в шкале)", - заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, выступая в палате общин британского парламента.

Вторая ступень ограничений предусматривает запрет на любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях, а также походы в гости. На свежем воздухе запрещено собираться группами более шести человек. Британцам также не рекомендуют пользоваться общественным транспортом – советуют пересесть на велосипеды и самокаты. Также рекомендовано отказаться от поездок по городу и по стране, не вызванных жизненной необходимостью.

Второй уровень ограничений вводится также в графстве Эссекс. Ранее аналогичные меры были введены во втором по величине городе Британии Бирмингеме, Лестере, Ньюкасле, Ноттингеме и манчестерской агломерации, передает РИА Новости.

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