Собянин рассказал о модернизации дорожного хозяйства Москвы

В столице значительно увеличился объём дорожного ремонта

Дорожные и коммунальные службы столицы полностью готовы к зимнему периоду. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения транспортно-разгрузочного узла "Бирюлёво-Западное", передает "ТВ Центр".

Мэр также рассказал о модернизации дорожного хозяйства Москвы, которую власти провели за последние несколько лет. Создана целая сеть крупных городских организаций, оснащённых современным оборудованием. Они заменили десятки разных подрядчиков и сейчас выполняют большую часть работ. Это позволило не только повысить их качество. Значительно увеличился и объём дорожного ремонта.

"Нужно каждый день, круглые сутки поддержать в нормальном состоянии это гигантское дорожное хозяйство. Мыть, убирать, ремонтировать, бороться с гололедом, вывозить снег. И сегодня Москва по чистоте, по уровню эксплуатации фактически номер один, среди европейский городов. Сегодня создана целая сеть организаций, горских организаций, которые оснащены всем необходимым оборудованием, техникой, производственными базами, которые могут надежно эксплуатировать большую часть, подавляющую часть города, даже в самых сложных условиях", - отметил Собянин.

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