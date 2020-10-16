Эпидемиолог считает, что в Подмосковье не нужны жесткие ограничения по коронавирусу

Регион не спешит повторять за Москвой все профилактические меры

Главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш уверена, что в регионе нет необходимости вводить такие же жесткие ограничения, как в Москве. По ее словам, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье не настолько велико.

Врач подчеркнула, что московские власти вынуждены прибегать к жестким мерам, чтобы замедлить распространение коронавируса. При этом в Подмосковье заболевших гораздо меньше, чем в столице.

Труш добавила, что все ограничительные меры, которые приняты в Московской области на сегодняшний день, являются оправданными в свете эпидемиологической ситуации в регионе, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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