Со дна Финского залива подняли затонувшие колонны для Казанского собора

Их отправят в Выборгский филиал Государственного Эрмитажа

Уникальная спецоперация в Ленинградской области. Со дна Финского залива подняли две гранитные колонны, которые предназначались для внутреннего убранства Казанского или Исаакиевского соборов. Талант русских каменотёсов поражал знаменитых архитекторов. Но баржа, перевозившая многотонные монолиты, затонула. И чтобы достать их, уже современным мастерам пришлось приложить огромные усилия и смекалку.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

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