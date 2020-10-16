В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

Пассажиров без масок и перчаток не пускают в общественный транспорт

В Москве введены новые правила в связи с COVID-19. С пятницы в общественный транспорт не пускают пассажиров без масок и перчаток. Даже если проезд оплачен. Ситуацию контролируют почти полторы тысячи инспекторов. И это не единственная мера, которую предприняли на этой неделе.

Сотрудники полиции останавливают всех, кто пренебрегает средствами защиты. Маска находится в кармане каждого второго. Носить ее в общественном транспорте пассажиры либо до сих пор забывают, либо просто ленятся.

Контроль за соблюдением масочного режима с сегодняшнего дня усилен. Пассажиров без масок и перчаток просто не пустят в транспорт, даже если поездка оплачена. Проводится тотальная дезинфекция и самих машин. Перед выходом на линию весь общественный транспорт проходит двухступенчатый клининг, передает "ТВ Центр".

"Дезинфекция салона и кабины производится рекомендованным для этих мер Роспотребнадзором средством Диабак-3%. Для пассажиров он совершенно безопасен и все поверхности, обработанным им, полностью обеззараживаются", - рассказал начальник автоколонны электробусов Максим Швецов.

Работников транспорта начнут тестировать на коронавирус каждые две недели. Чтобы не вводить жестких запретов, в Москве ограничили посещение мест массового скопления людей. Для посетителей баров и ночных клубов вводится обязательная электронная регистрация. В магазинах и кинотеатрах продолжаются рейды. На столичных рынках Роспотребнадзор следит за соблюдением социальной дистанции. Маски и перчатки - сегодня обязательное условие торговых отношений.

"Выявлены грубые нарушения дезинфекционного режима, отсутствуют дезсредства, не осуществляется контроль за социальным дистанцированием посетителей, а также перчаточно-масочного режима. За выявленные нарушение юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности", - рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮЗАО Москвы Александра Волкова.

Тем временем врачи продолжают не только лечить больных коронавирусом, но и искать новые методы борьбы с ним. В Институте Склифосовского выявлять возбудителей инфекций - в том числе и COVID-19 - теперь смогут в три раза быстрее.

Ускорить процесс исследования позволил новый масс-спектрометр, который имеет больше возможностей для выявления возбудителей инфекционных заболеваний и может определять их устойчивость к лечению антибиотиками.

Первые подобные анализы с помощью нового устройства врачи сделали три дня назад. Уже сейчас в клинике могут с точностью определить причины респираторных заболеваний и определить, был ли в этом "виновен" новый вирус.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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