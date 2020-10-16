В Москве говорят о качестве жизни в период пандемии

В столице проходит форум

О безопасности и качестве жизни общества в период пандемии в разных областях от культуры до экологии речь идёт в пятницу на форуме в Москве. Он проходит в Большом конференц-зале столичного правительства.

Во встрече принимают участие представители Совета Федерации, Госдумы, Минобороны, МВД, Минтруда и ряда общественных организаций. Участники обсуждают, как поддержать население и власть в непростой период, передает "ТВ Центр".

Врачам будут вручены премии, которые борются с коронавирусом. Причем, помочь медикам может каждый.

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