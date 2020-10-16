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В Подмосковье задержали родителей, пытавшихся "подарить" своих детей

15:29
  • пятница
  • 16 октября 2020

Преступления происходили в Химках и Одинцово

Следственный комитет Подмосковья возбудил сразу два уголовных дела против родителей, которые пытались передать своих детей на воспитание посторонним, сообщает "ТВ Центр".

На днях оперативникам стало известно, что приезжая пара собирается подарить двухмесячного младенца другой семье. Сделка проходила в кафе в Одинцове, где подозреваемых и задержали с поличным. При себе у них были расписка об отказе от ребенка, а также справки о его здоровье. Похожее преступление произошло и в Химках.

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