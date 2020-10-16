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Депутат Мосгордумы Киселева посоветовала москвичам заниматься спортом на онлайн-тренировках

13:36
  • пятница
  • 16 октября 2020

Особенно важно это для горожан старшего возраста

Популярный столичный проект "Спортивные выходные" переходит в онлайн-формат. Об этом рассказала член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева. За всеми тренировками участники проекта смогут следить на его официальном канале.

По словам депутата, крайне важно, что чтобы люди могли сохранять активный образ жизни, несмотря на пандемию коронавируса. "Я знаю, что многие фитнес-клубы на время карантина начали работать именно так, и это пользовалось успехом. Городской проект ни в коем случае не должен отставать. Я думаю, что спрос будет большой", - отметила парламентарий.

Мария Киселева также сообщила, в рамках программы "Спортивный выходные" предусмотрены различные виды активности, передает АГН "Москва".

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