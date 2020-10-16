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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией с COVID-19

13:55
  • пятница
  • 16 октября 2020

Власть принимает энергичные меры

Динамика распространения коронавируса в России вызывает обеспокоенность в Кремле. В то же время, власти принимают энергичные меры, ситуация под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал, как будут решать проблему нехватки врачей в регионах

Что касается резерва коек для больных COVID-19 в российских регионах, то этот вопрос, по словам Пескова, лучше задать оперштабу, который владеет всей информацией. В то же время представитель Кремля уверен, что при необходимости будет зарезервировано необходимое количество мест, а также будут созданы новые. Песков отметил, что эта практика была отработана еще весной, все делается весьма оперативно.

"Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - заявил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул: несмотря на такую печальную динамику, ситуация с коронавирусом находится под контролем.

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