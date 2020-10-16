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Песков рассказал, как Путин поздравляет коллег

14:04
  • пятница
  • 16 октября 2020

Президент не всегда ограничивается телеграммой

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер поздравляет с праздниками своих зарубежных коллег.

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Песков отметил, что телеграммы с поздравлениями от имени российского президента направляются главам других государств по дипломатическим каналам, однако в некоторых случаях Путин может дополнить текст послания в телефонной беседе, передает РИА Новости.

"Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре", - отметил представитель Кремля.

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