"Вот и вся любовь": Валерий Дидюля развелся с женой

У них осталась дочка

Белорусский гитарист, композитор, лидер группы "ДиДюЛя" Валерий Дидюля развелся с женой в судебном участке № 241 Москвы.

Жанна Маргулис, адвокат Евгении Дидюли, сообщила, что развод состоялся в одно судебное заседание. "На самом деле это было приятно. Мы ожидали, чего угодно от той стороны, - цитирует ее Teleprogramma.pro. - Как говорится, вот и вся любовь".

Брак Валерия и Евгении продлился семь лет. У них есть семилетняя дочь.

По словам Евгении, муж изменял ей и поднимал на нее руку. Они заключали брачный контракт, поэтому после развода Евгения не может претендовать на собственность экс-супруга.

Женщина рассказала, что недавно в доме мужа появились скрытые камеры. "То-то я думаю, с чего вдруг наш папа вспомнил, что он отец и муж? Позавчера впервые в жизни пришел на кухню и сел учить с дочерью математику за первый класс, стал весь такой ласковый и пушистый. Без мата и криков. Не выгоняет на улицу нас", - говорила певица Евгения Дидюля.

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