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Подмосковные бары и рестораны смогут работать по ночам

14:47
  • пятница
  • 16 октября 2020

Власти разъяснили новые правила

В Подмосковье не будут закрывать все ночные бары и клубы, в них просто запретят проводить развлекательные мероприятия, объяснили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Эпидемиолог считает, что в Подмосковье не нужны жесткие ограничения по коронавирусу
Подмосковным клубам и караоке запретили работать по ночам

"Бары, кафе, рестораны не закроют в Подмосковье, но лишь запретят с 00.00 до 8.00 часов проводить там любые увеселительные мероприятия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что заведения могут работать после полуночи, но им запрещено поводить увеселительные программы, среди которых шоу, дискотеки,  и прочие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин добавил, что на текущий момент никаких дополнительных ограничений в работе подмосковных кафе и ресторанов нет, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 17 октября в регионе вводится запрет на проведение развлекательных мероприятий в период с 0.00 до 8.00 в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания.

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