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Прокуратура Франции обвинила Саркози в создании преступной группировки

14:28
  • пятница
  • 16 октября 2020

Экс-президенту грозит 10 лет тюрьмы

Обвинение в создании преступной группировки впервые в истории Франции выдвинуто против бывшего президента страны. Николя Саркози грозит до 10 лет тюремного заключения.
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Обвинение выдвинула французская прокуратура по финансовым преступлениям. Основанием стали материалы дела о предполагаемом финансировании Ливией избирательной кампании Саркози в 2007 году. Ознакомиться с претензиями правоохранительных органов экс-президен т смог после нескольких часов допроса, передает телеканал BFM.

Ливийские власти впервые заявили о том, что финансировали избирательную кампанию Саркози, в марте 2011 года. Сын свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

Это уже четвертое обвинение Саркози в рамках заведенного дела. Экс-президента также подозревают в коррупции, хищении государственных средств, владении незаконно полученными денежными средствами. Сам Саркози все подобные утверждения отрицает.

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