Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу в феврале 2011 года

Ситуация в Нагорном Карабахе и российско-американский диалог на тему Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) обсудили в пятницу постоянные члены Совета безопасности. Владимир Путин провёл совещание из Кремля в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

О том, как продвигаются переговоры с американцами, доложил министр иностранных дел Сергей Лавров. Обсудили и внутрироссийскую повестку дня. Также в совещании приняли участие премьер-министр, спикер Совета Федерации, руководители силовых ведомств.

Путин: А когда конкретно заканчивается действие этого договора?

Лавров: 4 февраля следующего года.

Путин: То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?

Лавров: Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению.

Путин: Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса. В этой связи у меня есть предложение, а именно – продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"