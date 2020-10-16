Во Франции провели обыски в офисах и дома у чиновников от здравоохранения

Властей обвиняют в неэффективности противокоронавирусных действий

Утром в четверг, 15 октября, во Франции полицейские провели обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения страны Оливье Верана, а также директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Незадолго до этого телеканал BFM без объяснения причин отметил получасовой эфир с Саломоном. Сообщается, что обыски были проведены в рамках расследования действий властей в период пандемии коронавирусной инфекции.

Обыски прошли также у экс-премьера страны Эдуарда Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай и нескольких других министров. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру предшественницы Верана на посту главы Министерства здравоохранения Аньес Бюзен.

Летом текущего года в адрес властей Франции поступил целый ряд исков от общественных ассоциаций и нескольких объединений врачей. Все они считают, что борьба с коронавирусом началась с опозданием и была неэффективной. По поручению Суда Французской Республики по данным жалобам было начато предварительное расследование.

Отмечается, что серия обысков прошла во Франции на следующий день после обширного телеинтервью президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он рассказал о новых мерах по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в некоторых городах Франции с 17 октября вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 06:00 по местному времени. Ограничения продлятся не менее четырех недель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"