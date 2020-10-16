Москвичам пообещали на выходных "2-3 снежинки"

Заморозки маловероятны

Зимней погоды в столице на выходных ожидать не стоит, успокоили москвичей в центре погоды "Фобос". Заморозки и снег маловероятны.

"Даже если кто-то заметит на балконе 2-3 снежинки, установления снежного покрова безусловно не ожидаем, хотя температура будет близкой к отрицательной - немного выше нуля", - заявил ведущий сотрудник центра Александр Синенков.

В ночь на субботу, по данным метеоролога, ожидается около 2 градусов выше ноля, без существенных осадков. Температура на поверхности почвы пока еще высокая, так что об установлении снежного покрова речи не идет.

В Подмосковье заморозки вполне возможны. Но в целом по Московской области предстоящей ночью ожидается от 0 до плюс 5. С субботы на воскресенье местами может быть дождь с мокрым снегом, передает РИА Новости.

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