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"Тинькофф не продается": Олег Тиньков объяснил, почему сорвалась сделка с "Яндексом"

15:28
  • пятница
  • 16 октября 2020

Стороны не смогли договориться об окончательных условиях сделки

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что лично принял решение отказаться от сделки с "Яндексом". Предполагалось, что холдинг купит 100% акционерного капитала TCS Group.
Тиньков рассказал о планах после продажи банка

Банкир объяснил, что изначально предполагалось объединение двух корпораций и построение самой большой частной компании в стране.

"По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни Яндексу, ни МТС", - сказал Тиньков.

Он также отметил высокую степень бюрократии в "Яндексе" и подчеркнул, что не верит в будущее компании. Бизнесмен добавил, что его холдинг сможет самостоятельно нарастить клиентскую базу до 20 миллионов человек и достичь показателя в один миллиард долларов прибыли. По словам Тинькова, в таком случае стоимость TCS Group на бирже превысит десять миллиардов долларов, передает РБК.

В конце сентября стало известно о планирующейся покупке "Яндексом" акций TCS Group, предположительная сумма сделки должна была составить 5,48 миллиардов долларов. При этом обе стороны отмечали, что у них нет уверенности в возможности соглашения.

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