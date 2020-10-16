Названы самые ранние симптомы рака легкого

Они не связаны с работой дыхательной системы

Заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Левченко рассказал, что рак легкого нередко принимают за пневмонию или обострение хронического бронхита.

По словам Левченко, в этом случае пациенту дают антибиотики, которые увеличивают опухоль.

Чтобы распознать рак легко на ранней стадии, нужно обратить внимание на симптомы, которые не связаны с работой дыхательной системы.

Так, например, у онкобольного постоянно держится температура 37-38 °С. Он чувствует слабость и усталость сразу после пробуждения, испытывает кожный зуд, ощущает слабость в мышцах и повышенную отечность.

Кроме того, на ранних стадиях рака легкого возможны головокружение, нарушение координации движений, потеря чувствительности, а также кашель с мокротой, кровохарканье и одышка.

Как пишет aif.ru, ежегодно рак легкого диагностируют у 60 тысяч россиян. У 85-90% пациентов он возникает из-за курения.

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