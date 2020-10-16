КГБ предупредил о подготовке провокации в Белоруссии

По данным главы комитета Ивана Тертеля, неизвестные планируют дестабилизировать ситуацию в республике

В Белоруссии в ближайшее время может состояться провокация, цель которой - дестабилизация ситуации в республике. Об этом сообщил глава Комитета госбезопасности республики (КГБ) Иван Тертель.

Информацию о провокации КГБ получил сразу из разных источников, в том числе от зарубежных спецслужб.

"Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - отметил глава КГБ (цитата по БелТА).

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, которые начались после президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, его инаугурация прошла 23 сентября.

Второе место с 10,12% на выборах заняла Светлана Тихановская, которая вскоре покинула страну. Вместе с соратниками она позже инициировала создание Координационного совета оппозиции, который заявил, что его задача состоит в обеспечении передачи власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"