Зеленский попросил у Турции помощи в "возвращении" Крыма

Президент Украины уверен, что без Анкары в регионе ничего не решается

Президент Украины просит Турцию помочь Незалежной решить задачу "возвращения Крыма". Владимир Зеленский высказал свои пожелания в интервью турецкому информационному агентству "Демирорен". Украинский лидер считает, что это общая задача.

"Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль украинского государства. И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет", - заявил Зеленский.

Киев в последние дни неоднократно говорил об идее создания переговорной платформы по Крыму. 22 сентября эту тему обсуждали верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Зеленский 6 октября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ЕС готов участвовать в платформе по Крыму, напоминает ТАСС.

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