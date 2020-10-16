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Зеленский попросил у Турции помощи в "возвращении" Крыма

15:46
  • пятница
  • 16 октября 2020

Президент Украины уверен, что без Анкары в регионе ничего не решается

Президент Украины просит Турцию помочь Незалежной решить задачу "возвращения Крыма". Владимир Зеленский высказал свои пожелания в интервью турецкому информационному агентству "Демирорен". Украинский лидер считает, что это общая задача.
Зеленский раскрыл вторую тему общенационального опроса

"Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль украинского государства. И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет", - заявил Зеленский.

Киев в последние дни неоднократно говорил об идее создания переговорной платформы по Крыму. 22 сентября эту тему обсуждали верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Зеленский 6 октября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ЕС готов участвовать в платформе по Крыму, напоминает ТАСС.

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