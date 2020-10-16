В Москве полиция открыла стрельбу при задержании дебоширов на детской площадке

В результате инцидента пострадал полицейский

В Москве полицейский пострадал во время задержания двух дебоширов, распивавших алкоголь на детской площадке.

Инцидент произошел накануне в районе Фили-Давыдково. Двое мужчин пили спиртные напитки на детской площадке. Когда их попытались задержать полицейские, дебоширы оказали сопротивление. Они вели себя агрессивно и несколько раз ударили старшего сержанта в голову и тело. В результате полиции пришлось применить оружие. Полицейский произвел два предупредительных выстрела в воздух.

После этого мужчин удалось задержать и доставить в отделение полиции. На них составлены протоколы об административном правонарушении.

От выстрелов никто не пострадал, пишет РБК со ссылкой на МВД по Москве. Полицейский с ушибами и ссадинами обратился за медпомощью, после осмотра он продолжил службу.

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