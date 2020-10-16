Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней

По мнению депутата, этого достаточно

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко одобрил идею сделать 31 декабря в следующем году нерабочим днем. При этом он предложил оставить выходным 1 января, а в остальные привычные праздничные дни отправить россиян на работу.

Онищенко признал, что в последний день года "никто не работает", хотя официально 31 декабря не является праздничным. Парламентарий отметил, что сделать его выходным – правильное решение, передает "Говорит Москва".

"Но при одном условии, что мы остальные десять дней сократим. Идеально — это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу", - заявил депутат.

Он отметил, что считает лишним добавление к продолжительным новогодним каникулам еще одного дня. Бывший главный санитарный врач России выразил мнение, что это плохо повлияет на здоровье россиян.

"В этот период увеличиваются резко травмы автомобильные, травмы бытовые, травмы, связанные со всякими петардами и так далее. Если все отдыхают, то для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни", - резюмировал Онищенко.

Ранее сообщалось, что российское правительство приняло решение сделать нерабочим днем 31 декабря 2021 года.

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