ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп рассказал, кому уступает по популярности

16:35
  • пятница
  • 16 октября 2020

Президент США предложил избирателям взглянуть на небо

Президент США Дональд Трамп упомянул Иисуса Христа во время своего предвыборного выступления в Северной Каролине.

Трамп обвинил Байдена во лжи и коррупции
Трамп рассказал о побочном эффекте лекарства от коронавируса

"Как-то раз мне сказали: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я сказал, что это не так. А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что это Иисус Христос", - заявил Трамп (цитата по РИА Новости).

По его словам, если посмотреть на небо, то станет ясно - Христос лидирует "с большим отрывом".

Ранее Трамп пообещал обеспечить мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября. При этом он отметил, что это произойдет только в случае честных выборов.

По мнению Трампа, предстоящие выборы могут быть сфальсифицированы из-за голосования по почте. Он уверен, что его соперник Джо Байден может выиграть выборы только в случае нарушений во время голосования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.