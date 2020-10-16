Трамп рассказал, кому уступает по популярности

Президент США предложил избирателям взглянуть на небо

Президент США Дональд Трамп упомянул Иисуса Христа во время своего предвыборного выступления в Северной Каролине.

"Как-то раз мне сказали: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я сказал, что это не так. А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что это Иисус Христос", - заявил Трамп (цитата по РИА Новости).

По его словам, если посмотреть на небо, то станет ясно - Христос лидирует "с большим отрывом".

Ранее Трамп пообещал обеспечить мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября. При этом он отметил, что это произойдет только в случае честных выборов.

По мнению Трампа, предстоящие выборы могут быть сфальсифицированы из-за голосования по почте. Он уверен, что его соперник Джо Байден может выиграть выборы только в случае нарушений во время голосования.

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