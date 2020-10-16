Собянин: Москва лидирует в Европе по использованию дорожной техники

Мэр в пятницу осмотрел один из крупнейших объектов дорожного хозяйства на юге столицы

Москва является лучшей среди европейских городов по чистоте дорог и уровню их эксплуатации. Об этом заявил Сергей Собянин, осмотрев один из крупнейших объектов дорожного хозяйства на юге столицы. 6,5 тысячи километров московских проспектов, улиц и проездов обслуживаются городскими организациями без привлечения коммерческих подрядчиков. Мэр поздравил дорожников с профессиональным праздником, который будет отмечаться в воскресенье и расспросил о готовности службы к зиме.

Стройные ряды дорожной техники. Это лишь одно из мест базирования так называемой группировки по борьбе за чистый город. Перед наступлением холодов на коммунальщиков возложено вдвое больше ответственности. В первую очередь из-за снега. Столичный мэр обходит оранжевые шеренги снегоуборочных машин, грейдеров и снегопогрузчиков. Их участок – это 40 миллионов квадратных метров дорожного полотна. Поэтому и количество единиц должно быть соответствующим.

"На балансе ГБУ "Автомобильные дороги" держат порядка семи тысяч единиц техники. 5,5 тысячи принимает участие в летней и в зимней уборке. Это техника всесезонная, меняется навесное оборудование", - рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Ещё несколько лет назад за уборку снега отвечали десятки коммерческих организаций. Рассчитывали, что конкуренция вынудит коммерсантов работать бесперебойно. Получилось наоборот. Одних только штрафов было выписано больше чем на два миллиарда рублей. Не говоря уже о заснеженных улицах. Сейчас за чистоту в городе отвечает одна государственная компания.

"На данные базовые шасси можно установить и летнее оборудование, на вот эти вот машины, которые очищают шумозащитные экраны, используются также и в летнее время. А комбинированные дорожные машины, в общем-то, круглогодично работают, там просто производится замена оборудования", - заявил заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

Любой житель столицы всегда может пожаловаться на портале "Наш город" на качество очистки от снега или плохие дороги. А снегоуборочная техника оснащена умной электронной системой, которая позволяет контролировать работу каждой машины.

"Каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС. В режиме реального времени мы можем увидеть, где находится данный автомобиль, с какой скоростью он передвигается. Соответственно по системам видеонаблюдения мы можем понять, работает ли он или просто едет", - сообщил Соколов.

А пока водитель снегоуборочной машины с нескрываемым удовольствием рассказывает, на чём ему предстоит работать этой зимой.

"Техника новая, свежая. Что же не работать-то? Всё с пульта. Не надо никуда бегать, включать, выключать", - сказал водитель Юрий Лихачев.

Прошлая зима была без снега, спецтехника успешно боролась со льдом и грязью. Масштаб работ на дорогах столицы впечатляет.

"В Москве - 6,5 тысячи километров дорог. Это примерно как от Москвы до Читы. И каждый день по ним передвигаются, так или иначе, около 12 миллионов человек. Миллионы автомашин. Нужно каждый день, круглые сутки поддерживать в нормальном состоянии это гигантское дорожное хозяйство. Мыть, убирать, ремонтировать, бороться с гололёдом, вывозить снег. И сегодня Москва по чистоте, по уровню эксплуатации практически номер один среди европейских городов", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока мэр инспектировал главное столичное предприятие, отвечающее за чистоту дорог, он не раз прибегал к такого рода сравнениям, чтобы показать тот объём работ, который проводится в преддверии холодов.

Строй из снегоуборочной техники, конечно, выглядит впечатляюще. Но это лишь небольшая часть из того, что называется "подготовка к зиме". Все остальное скрыто от глаз москвичей - под землёй, где проложено около 16 тысяч километров трубопроводов, с помощью которых вот уже несколько недель в наших домах есть тепло.

Протяженность тепломагистралей, как выразился Собянин, - дважды до Читы и обратно. И их постоянно надо держать в рабочем состоянии. Электросети ещё протяжённее - больше 80 тысяч километров. Это почти четверть расстояния до Луны. Хозяйство гигантское. Именно поэтому подготовка к зиме начинается ещё летом.

Илья Данильцев, Андрей Пашутин, Дмитрий Панов и Андрей Булычов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"