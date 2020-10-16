COVID-19 в России: число заболевших растет, но ситуация под контролем

Суточный прирост впервые превысил 15 тысяч

Суточное число выявленных случаев заболевания подскочило до рекордных 15150, сообщает оперштаб. В Кремле такой статистикой обеспокоены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но подчеркнул, что ситуация находится под контролем, принимаются оперативные меры. В Москве соблюдение масочно-перчаточного режима начали отслеживать полицейские.

В глазах некоторых пользователей московской подземки растерянность. У турникетов всех встречают сотрудники полиции и контролёры. Особо забывчивым приходится напоминать об обязательных санитарных нормах.

Перчатки и маски обязательны в общественном транспорте ещё с середины мая - это вовсе не нововведение сегодняшнего дня. После долгой ревизии кто-то всё же находит перчатки в карманах или на дне сумки. Остальные грустно идут в сторону касс - правило одинаково для всех. За отсутствие средств защиты - штраф 5 тысяч рублей. В общественный транспорт могут не допустить, даже если поездка оплачена. Впрочем, большинство москвичей с пониманием относятся к соблюдению предписанных норм.

Этого же правила придерживаются и в департаменте транспорта. Для этого ежедневно весь общественный автопарк подвергается тотальной дезинфекции. Она состоит из нескольких этапов. Самый важный - влажная уборка и обработка салона специальным, абсолютно безопасным для пассажиров, средством.

Сотрудники Роспотребнадзора каждый день проверяют места массового скопления людей, и нарушения выявляют. В этот раз за несоблюдение санитарных норм накажут администрацию рынка "Тёплый стан": при входе у посетителей не измеряют температуру, сотрудники торговой точки не контролируют соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

"За выявленные нарушения юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КОАП РФ. В дальнейшем материалы будут переданы в суд. Для принятия решения либо административное приостановление деятельности, либо в виде штрафа до 500 тысяч рублей", - сообщила главный специалист, эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮЗАО города Москвы Александра Волкова.

Рынку может грозить максимальный срок приостановки деятельности - это 90 суток простоя. Именно из-за такого пренебрежения санитарными требованиями ежедневные цифры графика прироста заболевших не падают. В столице по-прежнему высокий процент выявляемости как раз на раннем этапе, благодаря охвату тестирования населения. Впрочем, по словам мэра, это - отнюдь не главное.

"Для нас главный показатель на сегодня - не выявляемость, а госпитализация. И Москва в этом плане находится далеко не на первом месте. Тем не менее, если мы на той неделе провели 1000 госпитализаций в сутки, но на этой неделе мы уже вышли на устойчивый рубеж 1200. Для Москвы стратегически важно удержаться на 1500. До 1500. После 1500 ситуация будет сложнее. Мы и с ней справимся, но она будет на порядок другой", - заявил Сергей Собянин.

Хуже дела обстоят в регионах. На Дальнем Востоке сложнее всего ситуация в Магадане. Ежедневно в регионе фиксируют до шестидесяти новых случаев заражения. В Хабаровском крае уже в два раза превышены показатели весны. Колоссальная нагрузка легла на медиков в Бурятии - в Улан-Удэ почти забиты все ковидные госпитали. Медики уверены: из-за того, что некоторые люди продолжают игнорировать масочный режим.

В Красноярском крае один из пассажиров автобуса ударил кондуктора, когда женщина вежливо попросила надеть защитное средство. В подмосковных Химках с посланием к местным жителям выступил дворник. Коллаж из осенних листьев "носите маски" - послание всему двору. Ведь главное сейчас - беречь себя и своих близких.

Александра Сергомасова, Станислав Курсов. "ТВ Центр".

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