Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху

Армен Саркисян также обвинил Израиль в поставках оружия Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у его армии нет никаких военных целей на территории Армении, и переносить военные действия из Нагорного Карабаха на армянскую территорию никто не намерен. Также он отметил, что не будет просить военной помощи у Турции или Пакистана. При этом в слишком тесном союзничестве Баку с Анкарой в этом конфликте азербайджанскую сторону упрекают и в Европе, и даже за океаном. Несмотря на режим прекращения огня, установленный с 10 октября, обе стороны продолжают фиксировать обстрелы и обвинять друг друга.

Договоренностей по перемирию как будто и не было. Обе противоборствующие стороны в Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах мирных населенных пунктов.

В столице непризнанной республики Степанакерте коммунальщики убирают остатки ракет систем залпового огня. Это боеприпасы кассетного типа, поэтому хвостовые части сохранились (см. видео репортажа).

Жители Мардакерта показывают последствия воздушной атаки. Били, говорят, с азербайджанской стороны. Уничтожен госпиталь, куда привозили получивших ранения солдат армии самообороны Карабаха.

"Атака велась с беспилотника. Были сброшены ракеты и бомбы. В момент, когда произошел взрыв, здесь проводилось три операции. Несколько солдат оставались в палатах и также должны были быть прооперированы", - рассказал врач Геворг Тадевосян.

Звуки работающей артиллерии, ответных ударов здесь слышны даже днём.

С азербайджанской стороны картина практически такая же. Удар из систем залпового огня "Град" был нанесен по городу Тертер. Попали по кладбищу. Задели дома местных жителей. Одна из построек сгорела полностью (см. видео). Повреждён забор. Выбиты стекла в окнах. На полу - кровь. Люди спрятаться в укрытие не успели.

"Из-за тяжелой артиллерии противника были ранены двое жителей нашего села. Они находятся в госпитале. Один из них ранен в лицо, а другой тяжело ранен ниже пояса. Мы не боимся этого врага, мы всегда готовы схватить оружие и драться, и мы полностью поддерживаем нашего президента", - сказал местный житель Джавид Ахмедов.

Официальные лица что Армении с Нагорным Карабахом, что Азербайджана с Турцией торпедируют друг друга острыми заявлениями, суть которых - одинаковая: противник пытается атаковать, но безрезультатно. При этом и те, и другие пытаются найти понимания и союзников за рубежом. Вот фрагмент интервью президента Армении.

"Я разочарован тем, что НАТО позволяет своему государству-члену быть вовлечённым в конфликт с третьей стороной, к которой Турция вообще не имеет никакого отношения. Член НАТО использует самое современное вооружение альянса - F-16, беспилотники, привлекает военнослужащих, не имея мандата. Я разочарован недостаточным давлением со стороны Европейского Союза. Я, в частности, разочарован Израилем, потому что он продолжает поставлять оружие Азербайджану", - заявил президент Армении Армен Саркисян.

Выступая по американскому телевидению, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что участие Турции в нагорно-карабахском конфликте только подливает масла в огонь. И вот уже официальные лица МИД Азербайджана комментируют: "Госсекретарь США Майкл Помпео затронул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт в своем выступлении на шоу Эрика Эриксона 15 октября этого года. Азербайджанская сторона считает, что взгляды госсекретаря США не соответствуют многочисленным официальным заявлениям правительства США по конфликту. Эти взгляды также несовместимы со статусом США как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Президент Азербайджана дал очередное интервью на телевидении, в очередной раз заявив о скорой победе. Министерство обороны Армении передало Ирану информацию, что вооруженные силы Нагорного Карабаха готовятся нанести удар по скоплению вражеских сил вблизи азербайджано-иранской границы. Между тем в странах, представители которых являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ - это Россия, США и Франция - заявляют вновь и вновь: огонь надо прекратить и конфликт решать исключительно мирным путём.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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