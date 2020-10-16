Депутат Мосгордумы Гусева: Поддержка малого и среднего бизнеса в Москве продолжается во время пандемии

Это важно для сохранения экономики и комфортной жизни

Москва продолжает поддерживать малый и средний бизнес во время пандемии. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Полученные под поручительство фонда займы на оборотные средства - это помощь для магазинов и мастерских, небольших производителей высокотехнологичных изделий, частных медицинских и образовательных центров. Поддерживая их, город сохраняет основу не только экономики, но и комфортной городской жизни", - сказала Гусева.

По ее словам, почти половины всех предоставленных городом кредитов получили торговые организации, 20% - инновационные и производственные предприятия, 9% - строительные фирмы. Остальные получили транспортные, медицинские, образовательные и другие компании.

Гусева напомнила, что с 15 апреля для малого и среднего бизнеса также работает городская программа льготного кредитования. Город субсидирует до 8% ставки по займу. Всего с начала года МСП получили более 16 миллиардов рублей кредитных средств под гарантии города.

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