"В такие моменты я плачу": годовалый сын Тодоренко растрогал маму стихами Барто

Фанаты телеведущей удивляются, как быстро развивается годовалый малыш

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в инстаграме видео со своим сыном Майклом. На кадрах малыш читает для молодой мамы стихи Агнии Барто.

"Я в такие моменты почему-то плачу, но вот только не пойму от счастья или от сожаления, что время летит так быстро! Тешит только возможность повторить все это со следующими детками", - подписала видеоролик с годовалым сыном Тодоренко.

Фанаты оставили под записью в блоге телеведущей множество восторженных комментариев. Среди них нашлись и те, кто просит дать совет по воспитанию ребенка.

"Как это может быть? Мы одного возраста! Такое чувство, что вашему ребенку пять лет! Срочно раскройте секрет воспитания! Колоссальная разница в развитии", - пишет пользователь ma.riya2008.

"Я не спец, но мне очень помогает мое шоу. Каждую неделю я общаюсь с большим количеством специалистов по раннему развитию, детской психологии", - ответила Тодоренко.

Регина Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов поженились 3 июля 2019 года в Италии. Их первенец родился за полгода до этого - 5 декабря 2018 года. Сына пара назвала Михаилом, хотя в семье его часто называют Майклом.

Ранее Топалов и Тодоренко признались, что думают о пополнении в семье. Супруги уже выбрали имена для своих будущих детей.

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