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Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

17:37
  • пятница
  • 16 октября 2020

Рейсы на Кубу и в Сербию будут выполняться дважды в неделю

Россия возобновила с 15 октября авиасообщение с Сербией и Кубой. С 1 ноября регулярные рейсы восстановятся с Японией.

Уведомление о возобновлении полетов Росавиация уже направила авиакомпаниям и авиавластям этих стран.

Между Москвой и Белградом самолеты будут летать дважды в неделю, столько же – в Токио, еще один рейс в неделю будет осуществляться из Владивостока в столицу Японии.

Ранее в аэропорту Белграда заявили, что аэропорт "Никола Тесла" открыт для приема рейсов из России. Пассажирам пока не требуется иметь с собой справку об отсутствии коронавируса.

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