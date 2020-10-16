Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Рейсы на Кубу и в Сербию будут выполняться дважды в неделю

Россия возобновила с 15 октября авиасообщение с Сербией и Кубой. С 1 ноября регулярные рейсы восстановятся с Японией.

Уведомление о возобновлении полетов Росавиация уже направила авиакомпаниям и авиавластям этих стран.

Между Москвой и Белградом самолеты будут летать дважды в неделю, столько же – в Токио, еще один рейс в неделю будет осуществляться из Владивостока в столицу Японии.

Ранее в аэропорту Белграда заявили, что аэропорт "Никола Тесла" открыт для приема рейсов из России. Пассажирам пока не требуется иметь с собой справку об отсутствии коронавируса.

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