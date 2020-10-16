Стало известно о мутациях коронавируса за 9 месяцев

По данным Роспотребнадзора, изменения минимальные

Коронавирус минимально мутировал за последние девять месяцев наблюдений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она указала, что мутаций не отмечено в тех локусах вирусного генома, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность или "злость".

"Сегодня мы видим, что он в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало", - сообщила глава надзорного ведомства в интервью "Первому каналу".

В июле профессор Сколтеха Георгий Базыкин сообщил, что серьезных изменений в коронавирусе с момента появления не произошло. При этом ситуация в любой момент может измениться.

За минувшие сутки в России зафиксировано 15150 новых случаев заболевания во всех регионах. Из больниц выписаны 8485 человек. Скончались 232 пациента. С начала пандемии диагноз "коронавирус" поставили 1369313 раз.

В Москве за прошедший день зафиксировано 5049 новых случаев. Вылечились 1803 пациента. Скончались 54.

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