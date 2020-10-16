ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о мутациях коронавируса за 9 месяцев

18:42
  • пятница
  • 16 октября 2020

По данным Роспотребнадзора, изменения минимальные

Коронавирус минимально мутировал за последние девять месяцев наблюдений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Москве говорят о качестве жизни в период пандемии
COVID-19 в России: число заболевших растет, но ситуация под контролем
В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

При этом она указала, что мутаций не отмечено в тех локусах вирусного генома, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность или "злость".

"Сегодня мы видим, что он в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало", - сообщила глава надзорного ведомства в интервью "Первому каналу".

В июле профессор Сколтеха Георгий Базыкин сообщил, что серьезных изменений в коронавирусе с момента появления не произошло. При этом ситуация в любой момент может измениться.

За минувшие сутки в России зафиксировано 15150 новых случаев заболевания во всех регионах. Из больниц выписаны 8485 человек. Скончались 232 пациента. С начала пандемии диагноз "коронавирус" поставили 1369313 раз.

В Москве за прошедший день зафиксировано 5049 новых случаев. Вылечились 1803 пациента. Скончались 54.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.