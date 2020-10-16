"Зачастили": активность НАТО у российских границ насторожила экспертов

Германии и вовсе тайно готовятся к ядерной войне

Создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ России продолжается. И причина тому более чем очевидна: самолеты НАТО, прежде всего, американские, уже не просто летают где-то поблизости, они заходят на боевой курс. Подчас имитируется массированная атака. Военные корабли, которым не следовало бы находиться в Черном море, там будто прописались. Ну а военные контингенты НАТО так часто проводят учения и так часто ротируют личный состав рядом с нашими границами, что это больше похоже на появление постоянных форпостов, а то и баз, совсем близко к России. Причем все это происходит и на западе и на юге и на севере.

Уже несколько дней немецкая авиабаза "Нёрвених" находится в полной боевой готовности. Происходящее совершенно секретно, но, судя по сообщениям любопытной местной прессы, речь идёт не о чём-то, а о подготовке к ядерной войне. Относиться к этому, пожалуй, стоит серьезно. Потому что к подобному готовятся не только там, всё более часты попытки прощупать на прочность российскую границу в воздухе. И если раньше прилетали в основном разведывательные самолёты и беспилотники, то теперь раз за разом у Калининграда появляются стратегические бомбардировщики ВВС США.

"Раньше это было раз в год. А последние два года, помимо В-52, появляются В-1В. Проводятся совместные их учения здесь. Привлекаются большие силы и очень много различных типов самолетом, и у нас прибавляется работы" – говорит штурман-лётчик истребительного авиационного полка Дмитрий Чащин

Российские лётчики вынуждены реагировать - каждое приближение к нашим рубежам стратегических американских бомбардировщиков сопровождается подъемом в воздух истребителей Су-27. Уровень давления повышается тем, что боевая авиация противника продолжает летать с выключенными транспондерами и имитирует удары по российской территории.

"В этом году прямо зачастили, скажем так. Зачастили. Эти самолеты – носители ядерного оружия. Помимо того, что они могут нести свободно падающие бомбы, эти самолеты несут ракеты с дальностью пуска до 600 километров. То есть, не входя в зону нашей ответственности, где-нибудь в проливах возле острова Борхольм они могут выпустить свои ракеты, развернуться и улететь", - объясняет заместитель командира истребительного авиационного полка Сергей Каинов.

В министерстве обороны заявили, что в сентябре было зафиксировано порядка тридцати пролётов стратегической авиации НАТО вблизи российских границ. А беспилотников и самолётов-разведчиков в месяц уже фиксируют больше сотни, за год интенсивность выросла на треть. Очевидный вопрос: к чему усиленно готовятся американские и натовские пилоты? На днях Пентагон разместил заявку на покупку партии полноразмерных макетов российского оружия — на учениях их вручат солдатам, изображающим противника.

Американцы учатся воевать с Россией в условиях, максимально приближенных к реальным. Начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов докладывал президенту, что военная активность альянса не только возросла, но и происходит в двух десятках километров от наших территорий.

"Реализуется странами НАТО программа так называемого восточного фланга и политики сдерживания России. Под которой они и подразумевают, в том числе, усиление своей военной активности на границах России и в прилегающих районах. Этот процесс идёт от Севера, от Баренцева моря и до наших южных рубежей", - говорит главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Военные базы НАТО и Соединённых Штатов Америки беспрерывной дугой до Чёрного моря расположены в странах Прибалтики, Польше, Болгарии, Венгрии и Румынии. План "Анаконда" реализуется на практике: во всю идёт разжигание конфликтов вокруг России, непосредственно у её границ. Попытка изменить политический строй в Белоруссии может вполне иметь цель вывести страну из ОДКБ. Неспокойно в Центральной Азии и на южном Кавказе. А в той же ситуации с Нагорным Карабахом нужно понимать, что Турция, укрепляющая свои позиции в Азербайджане, - остаётся членом НАТО. Поэтому любые продвижения здесь турецких интересов вполне можно рассматривать и как продвижение интересов альянса. На днях глава российского МИД Сергей Лавров в целом высказался о ситуации, которая складывается.

"Что бы мы ни делали, всё равно Запад будет нас пытаться стреножить, сдерживать, подрывать, подрезать наши возможности и в экономике, и в политике, и в технологических сферах. Это часть одного целого. Вывести нас из равновесия, в том числе прямыми нападками на Российскую Федерацию во всех возможных и мыслимых сферах путём нечистоплотной конкуренции, санкций нелегитимных. И тому подобного. Но ещё и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя сосредоточиться нам на созидательных делах. Вот это желание у них, конечно же, абсолютно очевидно", - заявил Сергей Лавров.

Совершенно очевидно, что из отдельных стран хотят создать не просто раздражитель, а боевой авангард против России. И первый кандидат на этот пост - Украина. Эксперты обращают внимание, что украинский флот в Азовском море из потешного пытаются превратить в боевой.

"Важны тенденции. Укрепление сотрудничества с НАТО в целом и с Соединёнными Штатами. Вполне возможно, что в ближайшее время мы будем наблюдать поставки сначала катеров, потом судов большего водоизмещения, кораблей типа "корвет", "фрегат". И. в конце концов, Военно-морские силы Украины тем или иным способом будут созданы в перспективе", - рассуждает военный обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходарёнок.

В планах - создать флот из множества небольших катеров и кораблей, который будет действовать, как стая москитов. И учитывая, что Запад взял дело в свои руки, такие москиты могут кусаться очень назойливо и даже болезненно.

Пётр Вершинин, Егор Киселёв, Дарья Дытынко, Елена Мекертычева. "В центре событий".

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