Из офиса MI6 в Турцию: к чему Зеленский готовит Украину

В Киеве очень хотят в НАТО

На этой неделе на Украину прибыло еще 200 военных инструкторов из Канады, МИД страны выступил за постоянное присутствие сил НАТО на Черном море. Кроме того, очень прозрачно дал понять, что не против этого присутствия и в море Азовском.

Это раньше украинские казаки писали турецким султанам письма, теперь летают к ним на поклон, иронизируют украинские политологи, обсуждая визит президента Зеленского в Стамбул. Говорили об этой поездке заранее, много и с упоением. Мол, наконец-то президент летит обсуждать по-настоящему важные вещи и подписывать соглашение о военном сотрудничестве.

"Украина давно сотрудничает с Турцией в военно-технической сфере. Закупала еще при Порошенко беспилотники боевые, которые, заметьте, сейчас ведь проявляют себя и в карабахском конфликте. Видимо, насмотревшись этих роликов азербайджанских, Зеленский решил докупить эти самые беспилотники. В условиях, когда Украине не хватает бюджетных средств на борьбу с ковидом, образование и чего угодно", - говорит политолог Владимир Корнилов.

Турецкую военную технику, к слову, будут покупать на турецкие же кредиты - Анкара любезно выделили Киеву 36 миллионов долларов. Мелочь по сравнению с американской военной поддержкой. Только в этом году Пентагон выделяет Украине 300 миллионов долларов, в том числе и на крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты. От США Украина получит 16 скоростных катеров с вооружением на общую сумму 600 миллионов долларов. Планируется открыть новые военно-морские базы. С какой целью - Киев заявляет прямо и недвусмысленно.

"Они войну с нами ведут. Они об этом говорят на всех площадках. Министр иностранных дел Украины, находясь вместе со своим патроном Зеленским в Лондоне, прямо говорит, что он мечтал "слямзить" из офиса, военного кабинета Черчилля бычок недокуренной сигары и выкурить его за победу Украины в войне с Россией", - говорит политолог Владимир Корнилов.

Вояж президента в Великобританию, стоит признать, вообще получился весьма нетривиальным – любезности с премьером Джонсоном, душевная беседа с герцогом и герцогиней Кембриджскими и тайная встреча с главой МИ-6, которую офис президента афишировать не хотел, но о которой все же узнали украинские журналисты.

"Секретов никаких нет. У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я вам могу говорить, это государственные дела", - заявил Зеленский.

Мол, ничего интересного в беседе не было. Ми-6 якобы очень обеспокоена тем, что украинские СМИ подконтрольны иностранцам, а окружение Зеленского дурно на него влияет. Удивляет сам факт секретной встречи главы суверенного, коим Украина себя позиционирует, государства с главой иностранной спецслужбы. Интернет тут же заполонили мемы вроде: "Приезжает как-то Дональд Трамп в Ясенево". На этом шутки заканчиваются. Против кого дружат Киев и Лондон - догадаться не сложно.

"Великобритания на Украине вольготно себя чувствует. Они инструктируют командование вооружённых сил Украины, так же, как и американцы. Поэтому здесь все в порядке с этим. Они давным-давно уже здесь, они давно в Украине", - объясняет политолог Юрий Дудкин.

Хотя официально Украина не является членом НАТО. Помочь исправить это недоразумение вот уже много лет обещает Польша, не бесплатно, конечно. Уж очень бы хотели польские бизнесмены поучаствовать в приватизации украинского имущества. Газотранспортной системы, например. Ради этого президент Дуда даже готов забыть все прошлые обиды.

Перед встречей президентов Киев выдвинул условие – Варшава должна восстановить памятник на могиле украинских националистов от рук которых, к слову, в годы войны погибли мирные поляки. Сказано – сделано.

"Президент Дуда, прежде всего, хочет отжать украинские порты, для того, чтобы поляки там были хозяевами. Формулировка Пилсудского "От моря до моря" до сих пор еще живет в польском руководстве. Хотя в целом польский народ решительно настроен против бандеризации всей Украины. Как это неоднократно заявлялось в польском обществе. Но, власть по-прежнему, к сожалению, делает вид или закрывает глаза на то, что националистические группировки на Украине берут верх и они сплетены напрочь с властью украинской", - говорит Дудкин.

Для того, чтобы лично в этом убедиться польскому президенту достаточно было задержаться на Украине еще на денек. 13 октября его визит закончился, а 14 Незалежная с размахом отметила День защитника. Праздник учредил еще Петр Порошенко взамен 23 февраля. "Слуги народа" славную традицию продолжили. Марши, файеры, черно-красные знамена - все это не проделки оголтелых националистов, а мероприятия на государственном уровне, идеология современной Украины.

"Да, украинские воины имеют шикарный боевой опыт. Они готовы и будут дальше продолжать защищать нашу землю, но это Россию может не остановить. Россию могут остановить только две вещи. Это когда они будут понимать, что в каждом дворе, куда они попытаются прийти, их будут ждать с оружием в руках", - пугает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Подобные заявления делают люди, занимающие ключевые государственные посты. Вот, например, Никита Потураев - один из идеологов президентской партии "Слуга народа" и, как утверждается, входящий в самый близкий круг Владимира Зеленского.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - заявил Потураев.

Все это напоминает не очень хороший сценарий совсем уж невеселого фильма. 2025 год, Донбасс - выжженное поле после того, как Украина все же победила в войне с Россией. Фильм "Атлантида" выдвинут на премию "Оскар". Картину сняли на государственные деньги, а все провластные каналы ее сейчас активно пропагандируют. Никто не сомневается, что именно такое будущее свидомые хотели бы видеть и для России. Можно, конечно, пожать плечами. Однако нужно ясно отдавать себе отчет, в какой стране дело происходит. Однажды ненависть к России может вырваться из-под контроля. А уж в чем точно сомневаться не приходится, так это в количестве неадекватных людей в украинской власти. Только таким могло придти в голову направить киевским еврейским общинам разнарядку: 14 октября провести молебен в память о Бандере, Шухевиче и других героях современной Украины, причастных к кровавым еврейским погромам.

Матвей Шестаков, Павел Дубов, "В центре событий".

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