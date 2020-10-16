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США почти исчерпали возможности для введения санкций против России

19:20
  • пятница
  • 16 октября 2020

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа

США сложно продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Возможности Вашингтона в этом направлении почти исчерпаны. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
США ввели новые санкции против россиян

"В отношении России осталось не так много возможностей вводить санкции… Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций", - цитирует слова советника Трампа корреспондент при Пентагоне Аарон Мехта.

В августе советник Трампа уже говорил, что в России почти не осталось целей для введения новых санкций США. "Мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции", - сообщил тогда О'Брайен.

Несмотря на это, 23 сентября стало известно, что США ввели новые санкции против России. Такое решение приняли в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и из-за ситуации на Украине. В списке – 8 граждан России и выходцев из нее, а также несколько организаций.

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