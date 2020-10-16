США почти исчерпали возможности для введения санкций против России

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа

США сложно продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Возможности Вашингтона в этом направлении почти исчерпаны. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"В отношении России осталось не так много возможностей вводить санкции… Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций", - цитирует слова советника Трампа корреспондент при Пентагоне Аарон Мехта.

В августе советник Трампа уже говорил, что в России почти не осталось целей для введения новых санкций США. "Мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции", - сообщил тогда О'Брайен.

Несмотря на это, 23 сентября стало известно, что США ввели новые санкции против России. Такое решение приняли в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и из-за ситуации на Украине. В списке – 8 граждан России и выходцев из нее, а также несколько организаций.

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