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Галкин спародировал Зеленского и его вопросы украинцам

19:59
  • пятница
  • 16 октября 2020

Артист высмеял темы всеукраинского голосования

Юморист Максим Галкин опубликовал в инстаграме пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Российский телеведущий таким образом решил высмеять тему всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября в день местных выборов.

В ролике Галкин в образе президента Украины предлагает свои версии "пяти важных вопросов", на которые ранее Зеленский предложил ответить жителям страны. В частности, артист интересуется, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов или стоит ли сократить население до 300 депутатов.

Часть пользователей раскритиковала Галкина за видео. "Я разочарована. Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные", "Не поняла прикола", "Не смешно и глупо", - комментируют люди видео юмориста.

 

В действительности всеукраинский опрос будет включать вопросы о сокращении депутатов Верховной рады, легализации каннабиса в медицинских целях и обсуждение на международном уровне гарантий Будапештского меморандума.

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