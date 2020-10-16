Белый дом ответил на предложение Путина по СНВ-3

В США не согласились продлить на год действие договора без предварительных условий

США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить договор СНВ-3 на один год без предварительных условий. Вариант без заморозки числа ядерных боеголовок России и США не подходит Белому дому, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

Как говорится в заявлении советника президента США Дональда Трампа, предложение Путина "обречено на провал". Американская сторона надеется, что Москва пересмотрит свою позицию.

"Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового ДСНВ (американское название СНВ-3) без учета замораживания ядерного арсенала обречено на провал. Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира", - цитирует ТАСС слова О'Брайена.

В пятницу Владимир Путин предложил Соединенным Штатам без предварительных условий продлить на год действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3. Это даст Москве и Вашингтону время для обсуждения спорных вопросов и выработки приемлемых решений. Ситуация с договором обсуждалась на совещании президента с членами Совета безопасности России.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале следующего года. Как доложил министр иностранных дел Сергей Лавров, на переговорах о его продлении американская сторона выдвинула многочисленные условия, некоторые из которых выходят за рамки соглашения.

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