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Бельгия ужесточает режим ограничений из-за ситуации с коронавирусом

21:02
  • пятница
  • 16 октября 2020

С 19 октября по всей стране перестанут работать кафе и рестораны

В Бельгии с понедельника закроют все кафе и рестораны в связи распространением коронавируса. 12 октября в стране было зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 – 8500.

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Ранее ограничения на работу кафе действовали только в Брюсселе. В начале октября власти также сократили разрешенные "близкие контакты" с пяти до трех человек.

РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал LN24 пишет, что власти намерены ввести еще одну меру - комендантский час c 00.00 до 05.00. Как ожидается, официально об этом объявят на пресс-конференции в пятницу вечером по итогам заседания специального комитета федеральных и региональных властей.

В пятницу число заболевших коронавирусом во всем мире приблизилось к сорока миллионам. Новые антирекорды фиксируют во Франции, Португалии, Чехии и Нидерландах.

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