Во Франции мужчина обезглавил учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Расследованием убийства занимается прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом

Во Франции расследуют убийство учителя, тело которого ранее в пятницу нашли в пригороде Парижа без головы. Делом занялась прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом.

Как передает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, на преподавателя напал отец одного из учеников. Предварительно, учитель на своих занятиях рассказывал детям о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда – именно последнее могло послужить мотивом для жестокой расправы.

Стражи порядка нашли предполагаемого подозреваемого, но пока не задержали. Полицейские открыли по нему огонь, поскольку тот угрожал им ножом.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее прервал свой визит в Марокко и объявил о том, что в срочном порядке возвращается в Париж.

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