Петросян развенчал домыслы о беременности молодой жены

Никакой сенсации нет, успокоил юморист

Юморист Евгений Петросян опроверг слухи о беременности молодой жены Татьяны Брухуновой.

"Информация не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка", - заверил юморист журналистов издания ФАН.

Ранее поклонников четы смутила фотография, на которой Брухунова предстала в белой шубе и светлом костюме. Часть подписчиков разглядела на снимке округлившийся живот и заподозрила Брухунову в очередной беременности.

Петросян и Брухунова тайно поженились в конце прошлого года. Юморист ушел к молодой помощнице от Елены Степаненко, с которой прожил в браке больше 30 лет.

В сентябре Петросян впервые показал полугодовалого сына Вагана от Брухуновой.

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